2022/08/23 | 21:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الأعلى يقرر استئناف العمل بشكل طبيعي بالمحاكم كافة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الأعلى يقرر استئناف العمل بشكل طبيعي بالمحاكم كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).