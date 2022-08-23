البنك المركزي والبيئة يبحثان التصحر ونقص المياه

2022/08/23 | 21:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، مع وزير البيئة جاسم الفلاحي، اليوم الثلاثاء، التصدي لظاهرة التصحر ونقص المياه، واعتماد الطاقة المتجددة بدلاً من الوسائل التقليدية.وقال المركزي في بيان ز، إن مخيف استقبل الفلاحي، لبحث “أوجه التعاون الثنائي بين البنك المركزي العراقي ووزارة البيئة، والجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة البنك المركزي في التوجه للاقتصاد الأخضر”.

وأثنى مخيف، خلال اللقاء، على “جهود وزارة البيئة في تسليطها الضوء على مخاطر التغيرات المناخية وآثارها بهدف تغيير سلوك الأفراد والمؤسسات فيما يخص التصدي لظاهرة التصحر ونقص المياه، والتعامل معها، واعتماد الطاقة المتجددة بدلاً من الوسائل التقليدية”.

من جهته، أثنى وزير البيئة على “جهود البنك المركزي العراقي في دعم اهتمامات الدولة ووزارة البيئة في موضوعات معالجة التصحر واعتماد وحدات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة والخطوات اللاحقة من البنك المركزي العراقي، ووزارة البيئة، وبقية مؤسسات الدولة في التصدي لهذه الظاهرة التي تلقي بظلالها على مستقبل الأرض والبشرية”.

يشار إلى أن البنك المركزي العراقي خصص (1) تريليون دينار للطاقة المتجددة ضمن مبادراته التنموية، فضلاً عن تنظيمه وبالتعاون مع وزارات البيئة والزراعة والموارد المائية ورابطة المصارف الخاصة العراقية والقطاع الخاص، ورشة تخصصية مهمة عن التغيرات المناخية والتصحر والأمن القومي

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