اسماء سرادق الاعتصام امام مبنى مجلس القضاء الاعلى بعد اخلاءها (صور)

2022/08/23 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ابقى متظاهري التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، سرادق الاعتصام امام مبنى مجلس القضاء الاعلى بعد انسحابهم نحو مجلس النواب حاملة لوحات دلالة لكل خيمة باسم محاربة الفساد ومجزرة سبايكر وغيرها.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، متظاهرو التيار الصدري تركو مخيمات الاعتصام مشيدة امام مجلس القضاء الاعلى تحمل كل خيمة اسم وفق ما طلب منهم وزير الصدر صالح محمد العراقي.

واضاف ان، من بين الاسماء التي دونت على السرادق هي (خيمة محاسبة الفاسدين، خيمة اهالي الوصل، خيمة استرجاع الاموال المنهوبة، خيمة شهداء سبايكر).

ودعا وزير الصدر صالح محمد العراقي المتظاهرين الى الانسحاب من امام مبنى القضاء وإبقاء الخيم تحت عنوان ولافتة اعتصام شهداء سبايكر وأهالي الموصل واسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاســدين بلا انحياز وإقالة الفاســدين وفصل الادعاء العام وقضاء مستقل ونزيه وغيرها من العناوين.

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