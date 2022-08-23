القضاء العراقي يقرر استئناف أعماله.. و

2022/08/23 | 21:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس القضاء العراقي، الثلاثاء، استئناف أعماله بعد إعلانه في وقت سابق تعليقها بسبب الاحتجاجات التي أقامها أنصار التيار الصدري أمام مبنى المجلس، في حين أكدت هيئة الحشد الشعبي "حرصها على ألّا تكون طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة".

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