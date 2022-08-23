2022/08/23 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارع يخشى التصعيد ومذكرات قبض تلاحق قيادات في التيار بتهمة تهديد الإتحادية وزير الصدر ينصح المعتصمين الإنسحاب عقب قرار تعليق عمل مجلس القضاء بغداد – قصي منذر نصح صالح محمد العراقي ،المعروف بوزير رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر،المتظاهرين بالانسحاب من امام مبنى مجلس القضاء الاعلى ،والابقاء على خيام الاعتصام يعلق عليها لافتات شهداء سبايكر واهالي […]

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