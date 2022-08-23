2022/08/23 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يقطع زيارته إلى مصر ويدعو القوى لإجتماع إستثنائي: ضرورة العمل على التهدئة وتفعيل إجراءات الحوار بغداد – الزمان قطع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، زيارته إلى مصر للمشاركة في قمة خماسية تبحث التنسيق ازاء القضايا الاقليمية،وعاد إلى بغداد لمتابعة أداء القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.وحذر الكاظمي في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يقطع زيارته إلى مصر ويدعو القوى لإجتماع إستثنائي:) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يقطع زيارته إلى مصر ويدعو القوى لإجتماع إستثنائي:) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).