2022/08/23 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يونامي: الحق في الإحتجاج لا يقل عن إحترام المؤسسات بغداد – الزمان شددت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، على ضرورة عمل مؤسسات الدولة دون عائق، وذلك تعقيبا على بدء مناصري التيار الصدري باحتجاجات أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى.وقالت البعثة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي،إن (الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من […]

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