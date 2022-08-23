2022/08/23 | 21:15 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد الكرة يعاقب مدرباً ولاعبين "أشبال" تلفظوا بكلمات بذيئة خلال مباراة الجوية والكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/23 | 21:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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