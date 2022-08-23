اتحاد الكرة يعاقب مدرباً ولاعبين “أشبال” تلفظوا بكلمات بذيئة خلال مباراة الجوية والكهرباء

2022/08/23 | 21:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات بشأن مباراة أشبال القوة الجوية والكهرباء، من بينها معاقبة المدرّب علي مخلد ولاعبين آخرين تلفظوا بكلمات “بذيئة”.وأوضح […]

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