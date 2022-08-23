شاهد بالفيديو.. بابتسامة هيستيرية.. منتسب يتسلم جثث زوجته وأطفاله ويهديهم فداء للحسين عليه السلام

2022/08/23 | 22:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابتسامة هيستيرية.. منتسب يتسلم جثث زوجته وأطفاله ويهديهم فداء للحسين عليه السلام) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Jl0jR7OetaM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابتسامة هيستيرية.. منتسب يتسلم جثث زوجته وأطفاله ويهديهم فداء للحسين عليه السلام) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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