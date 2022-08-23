سحب أنصاره من أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء.. هل حقق التيار الصدري مطالبه؟ وهل سيشارك في الحوار؟

2022/08/23 | 22:24 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب ضيفا برنامج "ما وراء الخبر" عن تفاؤلهما بإمكانية حدوث انفراج في الأزمة السياسية العراقية، خاصة بعد نصيحة التيار الصدري أنصاره بإنهاء اعتصامهم أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد.

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