تعرف على مجلس القضاء الأعلى في العراق

2022/08/23 | 22:51 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد مجلس القضاء الأعلى في العراق الجهة الإدارية العليا للقضاء العادي ويختص بإدارته والإشراف عليه، ويتكون من 20 قاضيا و16 عضوا هم رؤساء محاكم الاستئناف، وكان المجلس هدفا للاعتصام قبل أن يتراجع التيار..

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