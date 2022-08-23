2022/08/23 | 22:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي، في تصريح لقناة الشرق، إن النسخة الـ25 من كأس الخليج العربي ستقام في موعدها مطلع العام المقبل.وأضاف الموسوي أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة: بطولة “خليجي 25” ستقام في موعدها ونحن جاهزون للاستضافة المركز الخبري الوطني.

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