روسيا تحذر الغرب من أي استفزاز ضد سفن صفقة الغذاء

2022/08/23 | 23:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذرت روسيا، اليوم الثلاثاء، الغرب من الاستفزازات الخطيرة ضد سفن صفقة الغذاء وسط تواتر أنباء عن خطط غربية لنشر مزاعم مفادها بأن روسيا تعد لعمل تخريبي ضد إحدى السفن التجارية الناقلة للحبوب الأوكرانية.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية …

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