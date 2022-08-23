أوكرانيا: نتوقع تلقي 16 مليار دولار من الشركاء الدوليين بحلول نهاية 2022

2022/08/23 | 23:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال دينيس شميهال، رئيس الوزراء الأوكراني، أنه يتوقع تلقي ما يصل إلى 16 مليار دولار (13.5 مليار جنيه إسترليني) من الدعم المالي من شركائنا الدوليين بحلول نهاية هذا العام، للمساعدة في التعامل مع العملية العسكرية الروسية.وأكد شميهال - …

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