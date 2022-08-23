الكشف عن واحدة من أقوى السيارات وأكثرها تطورا

2022/08/23 | 23:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت Lucid الأمريكية عن مركبتها الجديدة التي صممت لتكون واحدة من أقوى وأكثر سيارات السيدان تطورا.

وأكثر ما يميز سيارة Lucid Air الجديدة بنسخة Sapphire هو الانسيابية العالية للهيكل، واللمسات التي تجمع البساطة والأناقة في التصميم الخارجي وخصوصا تصميم الفتحات الهوائية والمصابيح وممتصات الصدمات.

أما مقصورة هذه المركبة فصممت لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية والحداثة، إذ زودت بمقاعد مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، وتزينت أجزاؤها بعناصر من الجلد والكروم والخشب الفاخر، أما واجهة القيادة فحصلت على شاشة لمسية طولية بمقاس 20 بوصة، وثبتت في منتصف الواجهة بين الراكبين الأماميين شاشة طولية كبيرة أيضا للتحكم بمعظم تقنيات السيارة.

وتتميز هذه السيارة بقدرات عالية على المناورة بفضل محركاتها الكهربائية الموزعة على عجلاتها الأربع، كما يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في ظرف 1.99 ثانية بفضل عزم محركاتها الجبار الذي يعادل 1200 حصان تقريبا.

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