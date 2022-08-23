2022/08/23 | 23:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب النائب ياسر المالكي..المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة ياسر المالكي يدعو الحلبوسي لعقد جلسة عاجلة للبرلمان أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ياسر المالكي يدعو الحلبوسي لعقد جلسة عاجلة للبرلمان) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ياسر المالكي يدعو الحلبوسي لعقد جلسة عاجلة للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).