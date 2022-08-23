2022/08/23 | 23:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن الأرشيف الوطني الأمريكي، 08/23/2022، أن وزارة العدل صادرت في يناير الماضي ما لا...

ظهرت المقالة الأرشيف الوطني الأمريكي يصادر 700 وثيقة سرية من منزل ترامب أولاً على المسلة.

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