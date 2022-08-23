2022/08/23 | 23:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فائق زيدان يبلغ قائد فرقة المنطقة الخضراء بضرورة حماية المؤسسات الدستورية بغداد- عبد الحسين غزال بدأ مناصرو الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في بغداد بعد ساعات من اعتصام باشروه صباح الثلاثاء، على أثر حثّ الصدر لهم بالمغادرة، على وقع أزمة سياسية خانقة يعيشها العراق. و قطع مصطفى الكاظمي […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يسحب أنصاره من محيط مجلس القضاء متمسكا بمطلب حل البرلمان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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