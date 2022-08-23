الصدر‭ ‬يسحب‭ ‬أنصاره‭ ‬من‭ ‬محيط‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬متمسكا‭ ‬بمطلب‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭ ‬

2022/08/23 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فائق‭ ‬زيدان‭ ‬يبلغ‭ ‬قائد‭ ‬فرقة‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬بضرورة‭ ‬حماية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدستورية بغداد‭- ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ بدأ‭ ‬مناصرو‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيعي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬اعتصام‭ ‬باشروه‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬حثّ‭ ‬الصدر‭ ‬لهم‭ ‬بالمغادرة،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬خانقة‭ ‬يعيشها‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬ و‭ ‬قطع‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ […]

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