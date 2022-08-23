2022/08/23 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام شارك‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬الخماسية‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬وورد‭ ‬في‭ ‬التصريحات‭ ‬الرسمية‭ ‬انّ‭ ‬القمة‭ ‬عنيت‭ ‬بملفات‭ ‬الأمن‭ ‬القومي،‭ ‬وكذلك‭ ‬أثار‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬على‭ ‬الغذاء،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الامن‭ ‬المائي‭ ‬الذي‭ ‬تعاني‭ ‬منه‭ ‬مصر‭ ‬بسبب‭ ‬الملء‭ ‬الثالث‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬الاثيوبي‭.‬ومر‭ ‬ملف‭ ‬الطاقة‭ ‬بين‭ ‬الملفات‭ ‬محل‭ ‬البحث‭.‬ ‭ ‬الواضح‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬هموما‭ ‬مشتركة‭ ‬لكن‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلتنا الخارجية غامضة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلتنا الخارجية غامضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).