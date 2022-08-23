رئيس الشاباك الإسرائيلي في القاهرة ومساعد وزير الخارجية السابق يكشف لـ (الزمان) أسباب الأزمة

2022/08/23 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬مخول‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الشاباك‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬لإجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬لتطويق‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الذي‭ ‬تصاعد‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬إخلال‭ ‬إسرائيل‭ ‬للاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬وضعته‭ ‬مصر‭ ‬لإيقاف‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬والذي‭ ‬يقضي‭ ‬بإفراج‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬قيادي‭ […]

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