الإطار التنسيقي يصف خطوة التيار الصدري التصعيدية بـ

2022/08/23 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوصف الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، خطوات التيار الصدري الاخيرة بانقلاب الشامل على الدولة، مؤكدا ان الاطار يتجه نحو تشكيل الحكومة.وقال القيادي في الإطار التنسيقي كاظم علي عباس في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الخطوات التصعيدية التي يقوم بها التيار الصدري لن تكون لها نتائج ايجابية على العراق".واضاف ان "الخطوات الاخيرة للتيار انقلاباً شاملاً على الدولة والعملية السياسية"، مشيرا الى ان "الإطار استخدام كافة وسائل الحوار مع التيار الصدري ولم يتوصل الى نتيجة".ولفت الى ان "الصدر عمد الى استخدام الشارع في المناورة السياسية وإقتحام القضاء"، مؤكدا ان "الأمور تتجه نحو تشكيل الحكومة وعقد جلسات مجلس النواب خلال الأيام المقبلة".

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