منتخبُ الناشئين ينهي تحضيراته لمواجهةِ نظيره المغربي

2022/08/23 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انتهى منتخب الناشئين، اليوم الثلاثاء، من تحضيراته لمواجهةِ نظيره المغربي يوم غد.

وتعد مباراة الغد أولى مبارياته التي تقام ضمن منافساتِ البطولة العربّيةِ الجارية في مدينةِ وهران الجزائرية.

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