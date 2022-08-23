السفير العراقي في المملكة المتحدة يبحث برنامج عمل شامل لإعمار العراق

2022/08/23 | 23:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث سفير جمهورية العراق في المملكة المتحدة محمد جعفر الصدر مع خبراء عراقيين برنامج عمل شامل لإعمار العراق.وذكر بيان للسفارة العراقية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "السفير محمد جعفر الصدر، استقبل الدكتور رؤوف الانصاري، امين عام الهيئة الاستشارية العراقية للإعمار والتطوير في المملكة المتحدة وعدد من الخبراء العراقيين الاعضاء في الهيئة التي تضم اكثر من (60) خبيراً عراقياً من داخل العراق وخارجه، وفي مختلف الاختصاصات." واكد السفير، بحسب البيان، على اهمية العمل بروح الفريق والتنسيق بين الخبراء داخل العراق وخارجه، وعلى ضرورة ايصال هذا الجهد الى صناع القرار في العراق. من جانبهم إستعرض الخبراء خلال الاجتماع رؤيتهم للنهوض والارتقاء بمختلف القطاعات في العراق.وقدموا نبذة عن اسهاماتهم من الدراسات التي تضمنت ما يزيد عن 100 دراسة في 20 محوراً سيتم اصدارها قريباً في كتاب لتكون خارطة طريق تهدف الى تطوير الواقع وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل في مختلف القطاعات.

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