عالية نصيف تطالب القضاء بالانتصار للدستور في الدعوى التي تخص وزير النقل

2022/08/23 | 23:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف القضاء

العراقي بالانتصار للدستور الذي تمت

مخالفته من قبل وزير النقل الحالي من

خلال توليه منصب الوزير بشكل مخالف

للمادة ( ٧٧ / ثانيا ) التي تشترط لمن

يتولى هذا المنصب ان يكون ح

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