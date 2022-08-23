العمل العراقي يدق ناقوس الخطر: القضاء خط احمر

2022/08/23 | 23:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي

اليوم الثلاثاء المصادف ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢

بيانا على خلفية الاعتصام التيار

الصدري امام مبنى مجلس القضاء الاعلى في

بغداد ،

ونقل البيان الذي حصلت وكالة نون

الخبرية عليه ا

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