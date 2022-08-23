بالفاصل الزمني.. شاهد كيف احتشد أنصار ترامب عند اقتحام الكونغرس في 6 يناير

2022/08/23 | 23:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع فيديو جديد بتقنية الفاصل الزمني حشودًا مؤيدة لترامب تقتحم مبنى الكونغرس الأمريكي خلال أعمال شغب في 6 يناير.

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