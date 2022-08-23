2022/08/23 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت هذه الحلقة من "الحكي سوري" ظاهرة الأطفال مجهولي النسب في شمال غرب سوريا، وتقصّت أسبابها وتبعاتها المستقبلية على مختلف المستويات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأطفال مجهولي النسب في سوريا.. أرقام وأسرار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأطفال مجهولي النسب في سوريا.. أرقام وأسرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).