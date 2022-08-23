الكاظمي يمنع المؤسسات العسكرية من إصدار البيانات ذات الطابع السياسي

2022/08/23 | 23:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى مصطفى الكاظمي، 08/23/2022، أن القوى الأمنية...

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