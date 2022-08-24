2022/08/24 | 00:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OvhYm_Vzrx4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاتفاق النووي وعرقلة الحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاتفاق النووي وعرقلة الحكومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).