2022/08/24 | 00:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني استبعد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، الثلاثاء، عقد جلسة لمجلس النواب في مكان آخر. وقال عبدالله في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه /المركز الخبري الوطني/، إن “انعقاد جلسة لمجلس النواب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب رئيس البرلمان يستبعد عقد جلسة لمجلس النواب في مكان آخر المركز الخبري الوطني.

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