الكاظمي: القوى الأمنية والعسكرية لن تنجر إلى الصراعات السياسية

2022/08/24 | 00:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إن “الكاظمي أكد أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها، وسيبقى واجبها دوماً […]

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