الكاظمي: القوى الأمنية والعسكرية لن تنجر للصراعات السياسية

2022/08/24 | 00:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان، إن “القائد العام أكد أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها، وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي”.

ووجّه الكاظمي بـ”تطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد”.

وأكد على “ضرورة إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقاً لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين”، مشدداً على “منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي، أو يمثل تجاوزاً وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به”.

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