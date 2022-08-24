2022/08/24 | 00:09 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يشدد على منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/24 | 00:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشدد على منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يشدد على منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).