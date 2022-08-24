تفاعلات الساعة.. ادانات محلية ودولية دفعت المتظاهرين الى الانسحاب من مقر القضاء الأعلى

2022/08/24 | 00:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية، 08/23/2022.النائب عن ائتلاف دولة القانون...

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ادانات محلية ودولية دفعت المتظاهرين الى الانسحاب من مقر القضاء الأعلى أولاً على المسلة.

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