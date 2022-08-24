2022/08/24 | 00:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ثمّنت اوساط اعلامية وسياسية ومواطنون شجاعة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بالوقوف بوجه...

ظهرت المقالة موقف زيدان من محاصرة مجلس القضاء..



والحلبوسي من اقتحام النواب..



في الميزان أولاً على المسلة.

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