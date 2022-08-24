ماذا بعد انسحاب أنصار التيار الصدري من أمام مجلس القضاء الأعلى؟

2022/08/24 | 00:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحب أنصار التيار الصدري من أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء وسط بغداد، بعد دعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر.وسرعان ما أعلن مجلس القضاء الأعلى، في بيان له، عن استئناف العمل في عموم ..

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