اقتراع في نيويورك..

2022/08/24 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون اقتراع، الثلاثاء، في دائرة أميركية متنازع عليها الفرصة الأخيرة للديمقراطيين والجمهوريين لجس نبض الناخبين بشأن قضايا اجتماعية، كالتضخم والجريمة والإجهاض، قبل الانتخابات التشريعية في نوفمبر.

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