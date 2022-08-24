2022/08/24 | 01:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cALgb2mzg3k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مخالفات وشبهات الفساد بالتعاقدات تعود للواجهة من جديد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مخالفات وشبهات الفساد بالتعاقدات تعود للواجهة من جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).