مصرع عقيد طيار عراقي في الولايات المتحدة الامريكية

2022/08/24 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادلقي الطيار العراقي العقيد عمار المكدمي، اليوم الثلاثاء، مصرعه في الولايات المتحدة الأميركية.وذكر مصدر امني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الطيار العراقي العقيد عمار المكدمي توفي غرقا في الولايات المتحدة الأميركية".وأضاف ان "المكدمي يعد احد اهم الطيارين في فترة القتال ضد داعش الإرهابي".

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