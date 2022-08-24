مسؤول أمريكي: روسيا

2022/08/24 | 01:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، يوم الثلاثاء، إن روسيا "تدفعنا إلى حافة كارثة نووية" لاستخدامها محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا "كنقطة انطلاق للحرب".

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