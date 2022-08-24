2022/08/24 | 01:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / شهدت محافظات البصرة وذي قار وكركوك وواسط، اليوم الثلاثاء، وقوع حوادث سير متفرقة أسفرت عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 10 آخرين بجروح.وذكرت مديرية المرور العامة في بيان ورد لإيرث نيوز، أن “حادث أصطدام قرب سيطرة البطحاء المشتركة على الطريق الرابط بين الناصريه وقضاء البطحاء في ذي قار بين مركبتين، الأولى نوع […]

ظهرت المقالة حوادث سير تُنهي حياة 15 شخصًا وتصيب 10 آخرين في أربع محافظات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوادث سير تُنهي حياة 15 شخصًا وتصيب 10 آخرين في أربع محافظات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حوادث سير تُنهي حياة 15 شخصًا وتصيب 10 آخرين في أربع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).