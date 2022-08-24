وفد الاتحاد الخليجي يصل بغداد لبحث استعدادات خليجي 25

2022/08/24 | 01:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوصل وفد الاتحاد الخليجي، إلى بغداد لبحث استعدادات خليجي 25 في البصرة.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزيرُ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال التقَى الأمينَ العام لاتحادِ كأس الخليج العربي جاسم الرميحي والوفد المُرافق له، مُتمنياً لهم طيبَ الإقامة في بلدهم الثاني، وأن تكون هذه الزيارةُ خطوةً مهمةً لتعزيز العلاقاتِ الرياضيّةِ بين العراق واتحادِ كأس الخليج العربيّ".وبيّنَ رئيس الاتحاد، أثناء اصطحابه الوفد في جولةٍ حرةٍ في بغداد، بحسب البيان، إن "هذه الزيارةَ تأتي من بابِ الدعمِ الكبير لاحتضانِ البصرة بُطولة خليجي ٢٥ التي تسعى الحكومتان الاتحاديّة والمحليّة إلى إظهارها بأفضل صورةٍ من جميعِ النواحي الإداريّة والتنظيميّة والفنيّة واللوجستيّة"، مؤكدا انه "سيتم عقدُ اجتماع بين الاتحادِ والوفد الخليجيّ للتباحُثِ في العديدِ من الأمورِ التي تخصُّ عمليةَ تنظيم خليجي ٢٥".وتابع، "كما سيقومُ الوفد بزيارةِ المنشآت الرياضيّةِ للاطلاعِ على التطورِ الكبيرِ الذي تشهده والذي يعززُ مكانةَ العراق بتضييفِ البطولاتِ العربيّة والقاريّة".وكانَ في استقبالِ الوفد الخليجيّ في مطارِ بغداد الأمينُ العامّ للاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم "محمد فرحان".

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