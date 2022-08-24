2022/08/24 | 02:05 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف المالكي: نحث أبناء التيار الصدري على ضرورة الركون إلى منطق العقل والحكمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/24 | 02:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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