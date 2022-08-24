2022/08/24 | 02:09 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت وبغداد يستأنفان مفاوضات الممر الملاحي *"خور عبدالله"* هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/24 | 02:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت وبغداد يستأنفان مفاوضات الممر الملاحي *"خور عبدالله"*) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت وبغداد يستأنفان مفاوضات الممر الملاحي *"خور عبدالله"*) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).