وفد اتحاد الخليج العربي يصل بغداد لدعم استضافة “خليجي 25”

2022/08/24 | 03:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الشباب والرياضة، وصول وفد اتحاد الخليج العربي إلى بغداد لدعم استضافة “خليجي 25”.وذكرت الوزارة في بيان أن “وزير الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، استقبل الامين العام لاتحاد كاس الخليج العربي جاسم الرميحي والوفد المرافق له مُتمنياً لهم طيبَ الإقامة في بلدهم الثاني، وأن تكون هذه الزيارةُ […]

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