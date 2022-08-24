لافروف: روسيا لن ترحم المسؤولين عن مقتل داريا دوغينا

2022/08/24 | 03:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، إنه "لن يكون هناك رحمة للمسؤولين" عن مقتل داريا دوغينا ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين المعروف بـ"عقل وملهم" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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