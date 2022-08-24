"لن تنجر للصراعات السياسية ".. بيان للكاظمي بشأن المؤسسات الأمنية العراقية

2022/08/24 | 04:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إن "القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها، وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي".

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