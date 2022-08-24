الإمارات.. اللاجئون الأفغان يحتجون للمطالبة بإعادة توطنيهم في الولايات المتحدة

2022/08/24 | 06:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم اللاجئون الأفغان الذين يعيشون في الإمارات منذ نحو عام احتجاجات جديدة هذا الأسبوع بسبب ما وصفوه بعملية "إعادة توطين بطيئة وغير شفافة".

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