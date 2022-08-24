بغداد.. أنصار الصدر المعتصمون ينسحبون ومجلس القضاء الأعلى يستأنف عمل المحاكم

2022/08/24 | 06:42 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحب أنصار التيار الصدري المعتصمون من أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد، واستأنف المجلس عمل المحاكم، في حين أكد الكاظمي أن القوى الأمنية والعسكرية لن تنجر إلى الصراعات السياسية.

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